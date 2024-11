Governo do Ceará entrega último lote anual do Vale Gás Social

O Governo do Ceará entregou, na manhã desta terça-feira, 19, o terceiro e último lote do Vale Gás Social previsto para este ano. O repasse foi conduzido pela secretária da Proteção Social do Estado do Ceará (SPS), Onélia Santana, e contou com a presença de representantes dos 184 municípios cearenses.

Coordenado pela SPS, o programa possibilita que as famílias beneficiadas recebam três recargas gratuitas de botijões de gás. Após resgatar o tíquete, o beneficiário deve retirar o botijão em uma revendedora da Nacional Gás em seu município.