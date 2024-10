Proibição de celulares nas escolas: grupo de trabalho é formado pelo MEC para discutir Projeto de Lei

“[O grupo] está ouvindo as entidades, a Undime (União dos Dirigentes Municipais de Educação), o Consed (Conselho Nacional de Secretários de Educação), especialistas, professores, alunos, para poder construir algo coletivamente”, afirmou o ministro.

Um grupo de trabalho foi instituído pelo Ministério da Educação (MEC) para discutir o Projeto de Lei (PL) que pretende proibir o uso do celular nas salas de aulas do Brasil. O ministro Camilo Santana afirmou ao O POVO que a pasta está ouvindo diferentes entidades e atores para aprimorar o projeto de lei que será entregue ao Congresso Nacional.

A declaração foi dada após o evento de assinatura da ordem de serviço de seis novos campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), nesta sexta-feira, 18, em Fortaleza.

Em setembro, o MEC confirmou que está preparando a proposta para vetar os celulares nas escolas. Segundo o ministro Camilo Santana, veto deve valer para todas as séries do ensino básico e há possibilidade de que a utilização do aparelho seja proibida não apenas na classe, como na escola inteira.