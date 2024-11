Projeto certifica 400 multiplicadores para formar técnicos em energias renováveis em seis municípios do Ceará

O Governo do Ceará certificou 400 multiplicadores que concluíram o primeiro ciclo de formação do Projeto H-TEC. A cerimônia de conclusão foi realizada na manhã desta terça-feira, 12, em Fortaleza . O projeto visa capacitar profissionais para o setor de energias renováveis. Os multiplicadores formados na primeira fase atuarão na formação de novos técnicos, fortalecendo o setor no Ceará e no Nordeste.

A cerimônia de certificação dos concluintes do primeiro ciclo de formação foi realizada na unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), no bairro Barra do Ceará. Participaram do evento o governador Elmano de Freitas (PT) e presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante.

Na ocasião, Elmano destacou o potencial do Ceará no setor de energias renováveis: “O Ceará, com mais de 1.900 km de linhas de transmissão e projetos como o Porto do Pecém e o hidrogênio verde, demanda uma grande quantidade de profissionais qualificados. Precisamos de pessoas preparadas para preencher as vagas de trabalho que já estão surgindo e continuar crescendo no Estado”.

As aulas para os novos técnicos começaram no último dia 16 de outubro. Um total de 1.800 estudantes participarão da primeira fase do curso, com conclusão prevista para junho de 2025. O Governo do Estado prevê que, até 2026, sete novos laboratórios sejam inaugurados, beneficiando um total de 11.550 alunos pelo H-TEC.

Ricardo Cavalcante destacou o potencial do Ceará e do Nordeste para atender à crescente demanda global por energias renováveis.