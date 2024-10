Vendas da Tesla ficam atrás das da BYD pela primeira vez

A batalha entre a Tesla e a líder de veículos elétricos da China, a BYD, está acirrando. No terceiro trimestre, as vendas da BYD superaram as da Tesla pela primeira vez, chegando a US$ 28,2 bilhões. A Tesla registrou US$ 25,2 bilhões em vendas comparáveis no trimestre.

Embora a BYD venda um volume maior de carros do que a Tesla, seus modelos têm preços mais baixos e incluem veículos híbridos plug-in, como também os carros totalmente elétricos, enquanto a fabricante liderada por Elon Musk vende apenas veículos totalmente elétricos. Além disso, há outros produtos que compõem as vendas de cada empresa.

A Tesla, por exemplo, vende armazenamento de bateria de backup.