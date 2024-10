Escola de Saúde Pública lança novos programas de residência médica no Ceará

Três novos programas foram criados para a residência médica da Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP/CE), sendo eles a Psicogeriatria, a Infectologia Pediátrica e a Neuropediatria. A novidade contribui para o reforço da assistência às crianças e pessoas idosas do Ceará. Os programas foram desenvolvidos após articulações da autarquia com apoio do Ministério da Educação (MEC).

A abertura desses cursos é resultado do Programa de Ampliação e Regionalização das Residências em Saúde (Ampliares). “Recebemos com entusiasmo a autorização para integrar essas áreas estratégicas ao nosso catálogo de formação, como a Neuropediatria, que é essencial para a ampliação de serviços de saúde proposta pelo Governo do Ceará”, afirma Luciano Pamplona, superintendente da ESP/CE.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com a Secretária da Saúde do Ceará (Sesa), os residentes terão acesso a campos de prática em hospitais da rede estadual e no Instituto Primeira Infância (Iprede), em Fortaleza. O programa de Psicogeriatria, voltado para o crescente número de idosos e os desafios de saúde como Alzheimer e depressão, será desenvolvido no Hospital Geral de Fortaleza (HGF) e no Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto (HSM).