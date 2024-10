Missão com três tripulantes chineses decola rumo à estação espacial Tiangong

Três astronautas chineses, incluindo a terceira mulher chinesa a integrar uma missão espacial, decolaram na madrugada desta quarta-feira (noite de terça, 29, no Brasil) rumo à estação orbital Tiangong, informou a mídia oficial da potência asiática.

A missão Shenzhou-19 decolou do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, no noroeste do país, indicaram o canal CCTV, que exibiu imagens da partida, e a agência Xinhua.

Integra a tripulação Wang Haoze, de 34 anos, a única engenheira espacial do país, segundo a Agência Espacial Tripulada da China (AETC), responsável pelas missões tripuladas chinesas.