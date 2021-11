Órfãos da Covid: Ministério Público lança campanha em defesa dos direitos de crianças e adolescentes

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) lança, nesta sexta-feira, 19, a campanha “Órfãos da Covid-19 – O MPCE na defesa dos direitos de crianças e adolescentes”. O evento se dá no formato híbrido, com realização no auditório da Procuradoria Geral de Justiça, no bairro Cambeba, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do MPCE.

“O objetivo da campanha é sensibilizar a sociedade para dar visibilidade a esse público que surgiu durante a pandemia. Essas crianças e adolescentes são, atualmente, invisibilizados e vivem em altíssima vulnerabilidade. Com as informações, as pessoas podem ajudar o Ministério Público a identificá-las, localiza-las e encaminhá-las ao Conselho Tutelar ou para um órgão de proteção.”, explica a promotora de Justiça Antônia Lima Sousa

O evento conta com a participação de Antônia Lima Sousa, promotora de Justiça titular da 78ª promotoria de Justiça de Fortaleza; Márcio Tadeu, promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Maranhão e Renato Simões, coordenador executivo da Associação Nacional Vida e Justiça em Apoio à Defesa dos Direitos das Vítimas da Covid-19. O público-alvo são membros, servidores e estagiários do MP; sociedade civil; conselheiros tutelares; conselheiros de Direitos; componentes da administração Estadual e Municipal e demais integrantes da rede protetiva dos direitos da Infância e Juventude.

Acompanhe a live:

