Arcelio Junior é eleito presidente da Fenabrave para mandato trienal a partir de janeiro

Arcelio Junior é hoje o primeiro vice-presidente da diretoria executiva da Fenabrave. Seu nome foi chancelado por todas as 56 associações de marca filiadas à entidade.

O empresário Arcelio Alceu dos Santos Junior foi eleito nesta terça-feira, 29, presidente da Fenabrave, a entidade que representa as concessionárias de veículos. Ele assume o cargo em 1º de janeiro para um mandato de três anos, sucedendo o atual presidente da associação, José Maurício Andreta Júnior.

O empresário reside em Brasília, onde é diretor do grupo Planeta, dono de concessionárias da marca Chevrolet.

Graduado em economia, ele já foi diretor da Abrac, associação de revendas da Chevrolet, presidente do sindicato de concessionários de veículos do Distrito Federal e vice-presidente do segmento de automóveis e comerciais leves da Fenabrave.