Evangelizar é Preciso: 144 policiais participam do patrulhamento neste sábado, 26

Para garantir a segurança dos participantes da 17ª edição do evento religioso "Evangelizar é Preciso Fortaleza”, que será realizado neste sábado, 26, no Aterro da Praia de Iracema, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará elaborou uma operação especial na região. O trabalho é conduzido pela Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol), foi iniciado às 18h de sexta-feira, 25, e segue até a zero hora do domingo, 27.

Esta edição terá como tema "Livrai-nos do Mal" e contará com missas, terços e apresentações musicais. O padre Reginaldo Manzotti, condutor da programação, volta às celebrações do Evangelizar após complicações que sofreu de uma cirurgia na coluna - nesta semana, em coletiva à imprensa, ele disse ter ficado quatro meses acamado. LEIA TAMBÉM: Frota de ônibus será reforçada para Evangelizar é Preciso 2024

Segundo a SSPDS, será disponibilizado um total de 144 policiais para patrulhamento, divididos em quatro categorias: 77 agentes a pé;

38 em viaturas;

23 em motocicletas;

6 no policiamento montado. A equipe atuará em turnos para garantir cobertura total no Aterro da Praia de Iracema e áreas próximas. Além disso, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) também estará presente no local, com duas viaturas, uma para combate a incêndios e outra para resgates, contando com seis bombeiros à disposição.