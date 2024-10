Fluxo cambial total em 2024, até 18 de outubro, é positivo em US$ 8,679 bilhões, mostra BC

O fluxo cambial do Brasil é positivo em US$ 8,679 bilhões este ano, até a última sexta-feira, 18, segundo dados preliminares do Banco Central divulgados nesta quarta-feira, 23. Em 2023, houve entrada líquida de US$ 11,491 bilhões. O canal financeiro acumula saída líquida de US$ 54,711 bilhões, com aportes de US$ 466,288 bilhões e retiradas de US$ 520,999 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O saldo do comércio exterior é positivo em US$ 63,390 bilhões em 2024, com importações de US$ 180,815 bilhões e exportações de US$ 244,205 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 27,874 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 60,276 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 156,055 bilhões em outras entradas.

Mensal Conforme os dados preliminares do BC, o fluxo cambial do Brasil foi positivo em US$ 1,916 bilhão em outubro, até o dia 18. Em setembro, o fluxo foi negativo em US$ 3,983 bilhões. O canal financeiro teve saída de US$ 2,26 bilhões, resultado de US$ 28,786 bilhões em compras e US$ 31,045 bilhões em vendas.

O saldo preliminar do comércio exterior é positivo em US$ 4,176 bilhões, com US$ 11,302 bilhões em importações e US$ 15,477 bilhões em exportações. Nas exportações, estão inclusos US$ 1,413 bilhão em ACC, US$ 4,657 bilhões em pagamento antecipado e US$ 9,407 bilhões em outras entradas. Semanal O fluxo cambial do Brasil ficou negativo em US$ 634 milhões na semana passada, segundo dados preliminares divulgados pelo Banco Central.