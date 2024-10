Valdélio Muniz lança livro sobre teletrabalho e suas consequências Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal

O jornalista e mestre em Direito Privado Valdélio Muniz lançou o livro “Tecnovigilância e hiperconexão laboral: múltiplas facetas do teletrabalho e impactos na saúde do teletrabalhador”. A obra explora o entrecruzamento de três temas atuais e relevantes: teletrabalho, hiperconexão laboral e tecnovigilância. No livro esses tópicos compartilham um ponto em comum: são consequências diretas das novas tecnologias no ambiente de trabalho, refletindo profundamente na saúde física e mental dos trabalhadores, especialmente aqueles que atuam remotamente. Segundo o autor, Valdélio Muniz, a ideia inicial do livro lançado na última sexta-feira, 18, surgiu durante seu mestrado, em 2022. "Queria estudar o teletrabalho sob a ótica de custos e benefícios para empregados e empregadores. Porém, ao longo do curso, percebi que os impactos das novas tecnologias vão muito além disso", afirmou. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Valdélio conta que essas reflexões mereciam ir além do meio acadêmico, que a publicação do livro foi um meio de compartilhar com outras pessoas o que ele conseguiu reunir durante sua pesquisa.