Melania Trump mantém discrição em livro de memórias

A ex-modelo, uma imigrante da Eslovênia que se casou em 2005 com o então playboy e magnata de Manhattan Donald Trump, ganhou as manchetes ao usar “Melania”, seu livro de 182 páginas, para expressar sua posição em favor do direito ao aborto.

A ex-primeira dama também acusa os líderes do movimento Black Lives Matter de terem uma “retórica incendiária”, e ressalta que os protestos contra os abusos policiais com cunho racial “causaram uma destruição generalizada e danos a empresas e comunidades”.

Melania critica a atriz Rosie O’Donnell - que mantém uma inimizade com Trump desde antes de ele entrar para a política - por sugerir que seu filho com o ex-presidente, Barron, pode ser autista. Esse fato irritou a ex-primeira-dama e a levou a lutar contra o ciberbullying, uma iniciativa que defendeu sob o lema "Be Best".

Melania não cita os escândalos envolvendo Donald Trump, entre eles denúncias de agressão sexual. Após considerar que a experiência como imigrante lhe “abriu os olhos para as dificuldades enfrentadas por todos aqueles que desejam se tornar cidadãos americanos”, ela cita a polêmica causada pela jaqueta com a mensagem “REALLY DON’T CARE, DO U? (Realmente não me importo, e você?)" que usou em uma viagem à fronteira sul para visitar crianças imigrantes.

A ex-primeira-dama afirma que a jaqueta não se referia às crianças, e sim "aos veículos de comunicação", e que seu objetivo era mostrar que não se preocupava com o que diziam sobre ela.