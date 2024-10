Datafolha em Belo Horizonte: Tramonte, Engler e Fuad aparecem empatados com 21%

O Datafolha entrevistou 1.120 pessoas entre os dias 1º e 3 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o protocolo MG-03960/2024.

O Datafolha também mediu a intenção de voto espontânea. Neste caso, os eleitores não são informados sobre quem são os candidatos. Engler foi mencionado por 16% (eram 13%), Fuad por 15% (eram 12%) e Tramonte, por 13% (eram 17%). Há ainda 1% de eleitores que responderam que votarão no atual prefeito.

No segundo pelotão, Duda aparece com 6% das menções (eram 5%), Gabriel com 5% (eram 2%), Rogério Correia com 3% (eram 3%). Carlos Viana, que antes tinha 1%, não pontuou. Outras respostas somam 6% (eram 3%). Os indecisos caíram de 38% para 31%. Brancos e nulos oscilaram de 4% para 5%.

Segundo turno