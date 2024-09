Justiça condena réu por matar ex-esposa, amante e atirar contra ex-sócio no Ceará

Cícero Roberto da Silva foi condenado a 66 anos de reclusão por homicídio qualificado, porte ilgal de arma de fogo e feminicídio. A sentença, qua acatou as teses do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), foi proferida na última terça-feira, 27. O réu matou a esposa, a amante e tentou contra a vida do ex-sócio.

No dia 23 de janeiro de 2023, a companheira de Cícero descobriu uma traição dele e foi ameaçada de morte pelo homem. Ela terminou o relacionamento e o acusado foi até o local, onde teve uma conversa por disputa de bens e atirou contra a mulher, que morreu no local.

No mesmo dia ele procurou a mulher com quem tinha um relacionamento extraconjugal e atirou contra a vítima, que foi socorrida a uma unidade de saúde, mas morreu no local.