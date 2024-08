Praia dos Crush está imprópria para banho; saiba quais trechos estão próprios neste fim de semana

Já o setor Centro , banhado pelas águas das praias do Mucuripe , Meireles e Iracema , conta com sete trechos adequados para banho e lazer da população neste fim de semana. A Praia dos Crush está imprópria.

A maior parte dos trechos na Capital estão concentrados no setor Leste : composto pelas praias do Futuro , Abreulândia , Sabiaguaba , Caça e Pesca e Titanzinho , que possuem 12 trechos próprios para banhos.

Fortaleza tem 24 trechos próprios para banhos neste fim de semana, é o que consta no boletim de balneabilidade divulgado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) nesta sexta-feira, 30. Ao todo, o Estado conta com 59 trechos próprios para banhos.

Leste Praia do Caça e Pesca – Na altura da rua Germiniano Jurema Praia do Futuro – Na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09. Praia do Futuro – Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08. P Praia do Futuro – Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06 Praia do Futuro – Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues Praia do Futuro – Na altura da Av. Carlos Jereissati Praia do Futuro – Na altura da rua Gerôncio Brigido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01 Praia do Futuro – Na altura da rua Clóvis Mota. Em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares Praia do Futuro – Na altura da rua Ismael Pordeus Praia do Titanzinho – Praia do Titanzinho Praia da Abreulândia – Na altura da rua Teófilo Ramos Praia da Sabiaguaba – Na altura da rua Sabiaguaba

No boletim também foram divulgadas pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as condições climáticas para este fim de semana. Os dados apontam um céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões.

Por fim, o setor Oeste possui cinco pontos próprios para banho, que compreende as praias da Leste , Colônia , Pirambu e Barra do Ceará .

Centro

Praia do Mucuripe – Ao lado do Mercado dos Peixes do Mucuripe

Praia do Mucuripe – Na altura da Estátua Iracema do Mucuripe

Praia do Meireles – Na altura da Av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar

Praia do Meireles – Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06

Praia do Meireles – Na altura da Av. Rui Barbosa. No Aterro

Praia de Iracema – Na altura da Estátua de Iracema Guardiã. No Aterrinho

Praia de Iracema – Na altura da Av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica

Oeste

Praia da Leste Oeste – Próximo à Igreja de Santa Edwiges

Praia do Pirambu – Praia da Leste. Na altura da Av. Filomeno Gomes

Praia do Pirambu – Praia da Formosa. Na altura do Posto de Saúde Guiomar Arruda



Confira a lista de pontos impróprios para banho em Fortaleza:



Praia do Futuro – Na altura da Areninha Praia do Futuro I.