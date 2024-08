Veja a importância da adaptação diante da emergência climática

Precisamos promover mudanças rápidas e consistentes em nossos lares, cidades e governos a fim de evitar tragédias como a do Rio Grande do Sul

Quem passou séculos tentando dominar a natureza e ser mais forte que ela vai precisar entender o que o biólogo e naturalista Charles Darwin já dizia no século 19: não são os mais fortes que sobrevivem, mas, sim, aqueles que melhor se adaptam às condições do meio em que vivem. Adaptação, portanto, é regra de ouro se quisermos viabilizar nossa permanência no planeta.

Após séculos de exploração, os efeitos das ações humanas no planeta têm a dimensão da ganância e do lucro a qualquer preço, como nos mostram os eventos climáticos extremos, cada vez mais frequentes e intensos – a exemplo do que vimos na recente tragédia no Rio Grande do Sul.

“Por muitos anos, a palavra mais usada foi mitigação, que trazia a necessidade de reduzir as emissões de CO 2 . Somente nas últimas quatro Conferências do Clima da ONU (Organização das Nações Unidas), o termo adaptação surge com ênfase, ressaltando que, paralelamente às ações mitigadoras, devemos tornar as cidades mais resilientes aos eventos extremos”, afirma o economista e doutorando em Ciências Ambientais Rodrigo Perpétuo, secretário executivo na América do Sul da ONG internacional ICLEI – Governos Locais para a Sustentabilidade. “O mais importante é alcançarmos coletivamente o senso de urgência. Não dá para esperar mais, temos de agir agora e muito”, ele reforça, com razão.

Vegetação nativa

Adaptar as cidades ao “novo normal” do clima envolve internalizar a questão nas políticas públicas em todos os setores. “No Rio Grande do Sul, por exemplo, é preciso que haja um programa intenso de regeneração da vegetação nativa que, se estivesse mais presente, teria atenuado os efeitos das chuvas em todo o estado, por exercer uma função física de barreira natural”, argumenta a arquiteta e urbanista Suely Araújo, especialista sênior em Políticas Públicas do Observatório do Clima. A ideia é trazer de volta a natureza como parte da infraestrutura urbana.

A mata ciliar que envolve a beira dos rios, ela conta, sofreu uma destruição violenta nas cidades, com a ocupação das Áreas de Proteção Permanente (APPs), a pressão do mercado imobiliário, a impermeabilização do solo e a canalização dos rios urbanos. “Basta olhar os quintais nas cidades, todos ladrilhados. As pessoas precisam entender que as soluções simples também contam nessa hora. O solo precisa estar mais permeável para absorver a água”, diz.