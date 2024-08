Ideb 2023: municípios cearenses são maioria entre os 10 melhores no ensino fundamental

Município de Pires Ferreira se destaca com nota máxima nos anos iniciais e primeiro lugar no Brasil, conforme os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2023

O Ceará tem seis municípios entre os 10 com maiores notas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2023 na categoria de anos iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano. Já do 6º ao 9º, nos anos finais, sete municípios cearenses estão entre as melhores taxas do Brasil.

Pires Ferreira, na microrregião de Ipu, é a cidade com maior nota do Ideb do País nos anos iniciais. O município de 10.606 habitantes cravou a nota 10, a máxima do índice.

As outras cidades cearenses mais bem avaliadas nos anos iniciais são Jijoca de Jericoacoara (9,7), Independência (9,6), Sobral (9,6), Coreaú (9,5) e Mucambo (9,5). Dados foram divulgados nesta quarta-feira, 14, pelo Ministério da Educação (MEC).