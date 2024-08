Comporta do açude Pacajus é aberta para abastecer área rural de Cascavel

A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) informou que irá abrir as comportas do açude Pacajus , localizado na divisa entre os municípios de Pacajus e Chorozinho. A medida será adotada até janeiro de 2025, e irá liberar cerca de 100 litros de água por segundo.

Açude está com 99,36% da capacidade de abastecimento

De acordo com o portal hidrológico do Ceará, atualmente o açude Pacajus está com 99,36% de sua capacidade de armazenamento. Com o alto nível de água armazenada, a liberação das comportas deverá ter impacto de 0,6% na quantidade de água represada.

O açude Pacajus represa as águas do rio Choró, e integra o chamado Sistema Metropolitano, juntamente com os açudes Pacoti, Riachão, Gavião e Aracoiaba.