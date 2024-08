Sol e vento forte: confira previsão do tempo no Ceará até sexta-feira, 9

A umidade relativa do ar deverá registrar valores mínimos entre 20% e 30%

O Ceará deve ter estabilidade no tempo, com sol e rajadas de vento, de quarta-feira, 7, até sexta-feira, 9. De acordo com a previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a predominância é de céu sem nuvens.

Estão previstos valores mínimos de temperatura entre 14ºC e 17ºC para as macrorregiões do Cariri, Sertão Central e Inhamuns, Maciço de Baturité e Ibiapaba.

