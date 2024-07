Brasil conquista bronze inédito na final por equipes da ginástica; EUA leva ouro

Liderada por Simone Biles, a equipe dos Estados Unidos conquistou a medalha de ouro com 171.296 pontos. A prata ficou com a Itália, com 165.494 pontos.

Rebeca Andrade encerrou a participação da equipe brasileira com um excelente salto de 15.100, a maior nota do dia em todos os aparelhos, decisivo para a conquista da medalha inédita. Graças às notas do salto, o Brasil ultrapassou Grã-Bretanha, Canadá e China.

Enquanto as americanas lideraram com tranquilidade, o suspense durou até o fim para as brasileiras que tiveram as britânicas (164.263 pontos) como grandes rivais na disputa pelo bronze.

Após as barras assimétricas, em que as brasileiras ficaram em quarto, o desempenho foi pior na trave e elas caíram para sexto. O Brasil manteve essa posição com uma boa atuação no solo até que a grande reação veio no salto.

O Brasil ainda vai disputar as finais do individual geral (com Rebeca Andrade e Flávia Saraiva) na quinta-feira (1º), do salto (Rebeca Andrade) no sábado (3), da trave (Rebeca Andrade e Julia Soares) na segunda-feira (5) e a final do solo (Rebeca Andrade) também na segunda-feira.

Classificação final da ginástica artística feminina por equipes:

Estados Unidos 171.296

Itália 165.494

Brasil 164.497