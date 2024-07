Semana de Proteção aos Manguezais 2024 abordará ações e palestras sobre meio ambiente

Mangue do Cocó, na capital cearense Crédito: FABIO LIMA

Vilma Freire, secretária do Meio Ambiente e Mudança do Clima, afirma que o aquecimento global eleva o nível do mar e pode inundar as áreas e manguezais. “As principais ameaças aos manguezais são os desmatamentos para atividades agrícolas, pecuárias e construção civil, além da poluição por esgoto, lixo e produtos químicos”, informa. No sábado, 27, às 7 horas, ocorrerá o evento "Vem Passarinhar" na sede do Parque do Cocó. No domingo, às 8 horas, a programação no Cocó inclui um passeio de barco e uma roda de conversa. A secretária destaca que é urgente proteger todo e qualquer manguezal, trata-se de um ecossistema costeiro essencial no combate às mudanças climáticas.

“O bioma tem mais capacidade de armazenar carbono no solo e também fazer o sequestro desses gases da atmosfera dos que as florestas terrestres”, conclui. A Semana Estadual de Proteção aos Manguezais no Ceará foi instituída pela Lei 16.996, de 24 de setembro de 2019, tomando como referência a data escolhida para marcar o dia de proteção aos manguezais em todo o mundo. O Ceará foi o primeiro estado do País a aprovar uma lei que estabelece programação semanal para promover a proteção aos manguezais. O que são manguezais? Os manguezais são um tipo de floresta que se desenvolve em áreas costeiras onde a água do mar se encontra com a água doce dos rios. Eles são encontrados em regiões tropicais e subtropicais de todo o mundo, e o Brasil possui a segunda maior extensão de manguezais do planeta, perdendo apenas para a Indonésia. Os manguezais do Ceará estão presentes em 22 municípios costeiros do Estado, perfazendo uma área de 17.614,67 hectares, o que corresponde a 1,74% da área de manguezal no Brasil, de acordo com a Rede Nacional de Proteção aos Manguezais (Renaman Brasil). Algumas Unidades de Conservação que têm áreas de manguezais no Ceará: