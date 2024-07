Caso Mariana Thomaz: Câmara Criminal aumenta a pena de Johannes Dudeck

Johannes Dudeck teve pena aumentada em mais dois anos e seis meses Crédito: Reprodução/TV Cabo Branco

O julgamento foi suspenso após pedido de vista pelo desembargador Ricardo Vital de Almeida, ação realizada quando um magistrado quer examinar detalhadamente o processo. Na tarde dessa terça-feira, 23, o caso foi votado a favor de estender a pena e Ricardo Vidal seguiu o voto do relator, Fred Coutinho. Houve recurso da defesa do réu à decisão, para anular a condenação, mas o pedido foi rejeitado pela Câmara Criminal. As ingormações são do g1 Paraíba e TJPB. Recorde o caso

A estudante cearense Mariana Thomaz foi encontrada morta com sinais de estrangulamento em 12 de março de 2022, em um apartamento na orla da praia de Cabo Branco, na Paraíba.