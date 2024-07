Mutirão "Meu Pai Tem Nome": inscrições ficam abertas até domingo, 28

As inscrições para a terceira edição do mutirão “Meu Pai Tem Nome” ficam abertas até o próximo domingo, 28. Poderão participar moradores de Fortaleza e das demais regiões do Estado. A Defensoria Pública do Ceará (DPCE) integra a campanha.

O projeto foi criado pelo Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege), com o intuito de solucionar os casos de reconhecimento e investigação de paternidade e maternidade do Estado.