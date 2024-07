Taxa do lixo no Ceará: 7 municípios do Interior têm instrumentos para cobrança

Dados fazem parte do resultado da primeira fase de comprovação do cumprimento da norma nº 1 da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). Segundo a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Ceará, três outras cidades cearenses iniciaram cobrança

Para atender à norma, os gestores municipais devem informar o regime, a estrutura e os parâmetros da cobrança pela prestação do serviço de saneamento básico de cada região. Dos 184 municípios do Estado, apenas sete informaram os dados, por meio de formulário online, até o dia 20 de abril, prazo final para o envio das informações.

Os dados fazem parte do resultado da primeira fase de comprovação do cumprimento da norma nº 1 da ANA, de 2021, divulgado em abril passado. A implantação da cobrança para o lixo foi imposta pela lei do marco do saneamento, de 2020. A agência se tornou órgão regulador de saneamento a partir da nova lei e elegeu as tarifas de lixo como alvo de sua primeira norma de referência no setor.

Um balanço da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) apontou que sete municípios no Ceará instituíram a cobrança da taxa ou tarifa para o manejo dos resíduos sólidos nas regiões — a chamada taxa do lixo. Os municípios são: Croatá , Itapipoca , Cariús , Icapuí , Mombaça , São Benedito e Senador Pompeu . A relação foi divulgada ao O POVO no início do mês passado.

Ainda segundo Paulo, em 2023, os municípios tinham que estar com as cobranças já instituídas e destacou que o manejo de resíduos sólidos configura desde a coleta até o manejo para os aterros sanitários.

De acordo com o coordenador de Regulação de Resíduos Sólidos da ANA, Pedro Daroz, as regiões que informaram os dados à ANA autodeclararam ter um serviço de cobrança do lixo instituída nos municípios, visto não poderiam finalizar as etapas das informações da norma no sistema se não autodeclararem o serviço existente.

Segundo o marco do saneamento, caso as Prefeituras não determinem uma arrecadação, fica configurada renúncia de receita, ou seja, dos recursos federais para os serviços, exigindo que as gestões demonstrem meios de sustentar os serviços de manejo de resíduos sólidos. Além disso, as gestões municipais ficam sujeitas a multas por não seguirem a lei.

A Capital instituiu a cobrança do ano passado através de lei municipal, enquanto Sobral teve início no último mês de abril, mas a Justiça derrubou a medida e a decisão segue em tramitação. Jaguaribe, por sua vez, criou, em 2021, uma lei municipal que estabeleceu a cobrança pelos serviços. Ao O POVO , o município confirmou a cobrança, mas não informou quando iniciou a medida.

O diretor técnico da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Ceará (Aris), Cristiano Cardoso, informou que, da lista das regiões divulgada pela ANA, não foram identificados nenhum município, entre os regulados pela Aris, com cobrança da taxa ou tarifa instituídas ainda.

O coordenador afirmou, ainda, que, até agosto deste ano, o sistema para receber as informações sobre a cobrança da taxa para o manejo dos resíduos sólidos vai continuar aberto no portal da ANA para os gestores municipais entrarem e prestarem informações de cada região.

“Além do instrumento de cobrança, a gente pede que as cobranças tenham sustentabilidade financeira, ou seja, que os recursos arrecadados sejam suficientes para os serviços e que os municípios não tirem do seu orçamento esses recursos que poderiam estar indo para outras áreas mais importantes”, explica Pedro.

“Itapipoca avança com a documentação da área já desafetada de 22 hectares, qualquer possível taxa do lixo só será efetivamente cobrada após a instalação do aterro”, disse a Prefeitura.

As regiões informaram que ainda não iniciaram a cobrança da taxa de lixo na região, apesar de constar na relação da agência nacional. Atualmente, Itapipoca está trabalhando para a construção do seu aterro sanitário.

Os setes municípios foram procurados pelo O POVO , ainda em junho, para saber desde quando os instrumentos de cobrança do lixo foram instituídas nas regiões, a forma como a cobrança está sendo feita e como foi estabelecido o cálculo para a taxa ou tarifa. Até o fechamento desta matéria, apenas os municípios de Itapipoca e Icapuí retornaram com informações.

Neste ano, o monitoramento da agência para saber sobre o cumprimento da instituição da cobrança nas regiões está relacionado, principalmente, para saber se o instrumento de cobrança pelo serviço de manejo de resíduos sólidos urbanos apresentado pelos municípios tem sustentabilidade econômico-financeira.

Já em 2025, a ANA irá observar se esse instrumento possui delegação para regulação dele. A norma foi elaborada pela Agência para melhorar a qualidade do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos e contribuir, principalmente, para o fim dos lixões no Brasil.

Ceará tem 141 lixões ativos em 105 municípios, diz Sema

Um dos objetivos de instituir a cobrança da taxa ou tarifa do lixo é acabar com os lixões a céu aberto ativos nas regiões. O marco do saneamento tem a meta de, até o final de 2024, acabar com as estruturas irregulares no país. No Ceará, foram identificados 141 lixões ativos em 105 municípios neste ano.

Os dados são da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Ceará (Sema) e foram divulgados, parcialmente, ao O POVO, ainda em junho. O relatório final do cenário dos lixões no Estado deve ser divulgado oficialmente no final de julho deste ano, juntamente com a relação das cidades onde foram identificados as estruturas irregulares.

A técnica da Coordenadoria de Desenvolvimento Sustentável da Sema, Mônica Simioni, disse que o levantamento vem sendo realizado desde do ano passado, por meio do Projeto Estratégias de Gestão e Manejo dos Resíduos Sólidos para o Estado do Ceará (Egmares), e busca realizar um diagnóstico atualizado das estruturas no Estado.

“Esse projeto tem os objetivos de contribuir para o fortalecimento da Política Estadual de Resíduos Sólidos. Foram realizadas oficinas aos gestores municipais para apresentação do projeto, instrumentos de coleta de dados e capacitações. Muito que nós não temos de informação é porque as pessoas não sabem gerar essas informações para aperfeiçoar as políticas públicas", explica Mônica.

Ainda segundo a coordenadora, após a divulgação do relatório final, a Sema vai agir direto no diagnóstico dos lixões ativos no Estado.

"A ideia é que a gente faça alguns eventos com os gestores para devolver a eles tudo que o projeto identificou e, após o período eleitoral, a gente volta a campo. A gente precisa identificar os municípios que têm mais lixões e o porquê do cenário, além de conversar com a gestão municipal para discutir o problema", comenta.

Outro levantamento, desta vez do Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente (Caomace), afirmou que há quase 300 lixões espalhados em cerca de 150 municípios cearenses. “Atualmente estão em tramitação nas Promotorias de Justiça, 134 Procedimentos Administrativos e 41 Procedimentos Investigatórios Criminais com o objetivo de acompanhar a situação nos municípios”, disse o órgão.

Ainda segundo o MPCE, desde 2018, o total de 25 Ações Civis Públicas foram ajuizadas, 35 Acordos de não Persecução Penal foram firmados e dois prefeitos foram denunciados por crimes ambientais decorrentes da destinação irregular de rejeitos.

De acordo com o órgão, por meio do Caomace, estão sendo realizadas ações de articulação com o Governo Estadual, governos municipais, gestores dos consórcios regionais e outros órgãos de fiscalização, com o objetivo de acelerar a efetivação da política pública de manejo e destinação adequada de resíduos sólidos.

No dia 4 de junho foi realizada a assinatura do Termo de Parceria com o Tribunal de Contas do Estado (TCE-CE), que vai alinhar a atuação desses dois órgãos quanto ao acompanhamento das políticas públicas de saneamento básico no Estado.