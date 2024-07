Governo amplia vacinação contra HPV para usuários de PrEP; entenda

"Esse é mais um importante recurso para prevenir essa infecção sexualmente transmissível e cânceres associados a ela. [...] Importante lembrar que a vacina contra HPV e a PreP não impedem a infecção, sobretudo por outras ISTs. Então não podemos nos descuidar no uso da camisinha. A prevenção combinada aumenta consideravelmente a proteção", afirmou a ministra da Saúde Nísia Trindade, no X (ex-Twitter).

O vírus HPV é sexualmente transmissível e pode provocar cânceres de colo de útero e tumores em homens e mulheres. Provoca ainda verrugas na região genital e do ânus.

Como será realizada a vacinação

Os usuários de PrEP podem se vacinar contra o HPV em qualquer sala de vacinação, de acordo com informações do g1. É preciso apresentar algum tipo de comprovação de que faz uso da profilaxia, como o formulário de prescrição do imunizante, a prescrição de PrEP ou o cartão de seguimento.

Vacina do HPV

A vacina contra o HPV é distribuída gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para meninas e meninos de 9 a 14 anos, pessoas de 9 a 45 anos com condições clínicas específicas, como transplantados, pacientes oncológicos e quem convive com HIV/Aids. Vítimas de abuso sexual também podem receber a vacina. Portadores de papilomatose respiratória recorrente (PPR) são incluídos no grupo.