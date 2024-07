Previsão do tempo: Ceará deve ter chuvas em todas as macrorregiões no fim de semana

Neste sábado, 6, o céu deve variar entre poucas nuvens a nublado, com alta possibilidade de chuva em todas as macrorregiões. Confira a previsão do tempo da Funceme

A previsão do tempo deste fim de semana aponta nebulosidade e probabilidade de chuvas em todas as microrregiões do Ceará, especialmente na tarde e noite deste sábado, 6, e na manhã de domingo, 7. As informações são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

No geral, no dia de sábado o céu deve variar entre poucas nuvens a nublado, com alta possibilidade de chuva em todas as macrorregiões, segundo a meteorologista Rafaela Gomes.

"Durante a madrugada e manhã do sábado, são esperadas chuvas na faixa litorânea e na porção leste do Estado. Essas chuvas também podem acontecer no período da noite, entrando na madrugada do domingo", explica a especialista.