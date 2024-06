Quem se inscreveu no Enem 2024 tem até quarta-feira para pagar taxa

O pagamento de R$ 85 é feito por meio de boleto do Banco do Brasil, disponibilizado ao inscrito na Página do Participante. Mais de 5 milhões se inscreveram

O participante que se inscreveu no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 têm até a próxima quarta-feira, 19, para pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 85. As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro, em todas unidades federativas.

O prazo para as inscrições, que havia sido prorrogado em uma semana, encerrou-se na última sexta-feira, 14. Quem se inscreveu a tempo, recebeu ainda mais alguns dias para efetivar a inscrição pagando a taxa.

O pagamento é feito por meio de boleto do Banco do Brasil, disponibilizado ao inscrito após acesso à Página do Participante, por meio do login único do Gov.br.