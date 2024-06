Serviço de Verificação de Óbitos lança cartilha de orientação ao luto

O SVO é referência estadual no feitio gratuito de necropsias para o esclarecimento de mortes naturais não definidas. Em 2023, foram realizadas 1.900 necropsias

Crédito: Raiane Ferreira/Kelly Garcia/Governo do Ceará

O Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) Dr. Rocha Furtado completou 19 anos de funcionamento na última quarta-feira, 29. A cerimônia aconteceu no auditório do Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes e contou com o lançamento de uma cartilha de orientação ao luto.

O SVO é referência estadual no feitio gratuito de necropsias para o esclarecimento de mortes naturais não definidas. O serviço funciona 24 horas investigando, também, óbitos súbitos sem indícios de violência, falecimentos domiciliares sem ajuda médica, além daqueles registrados em pronto atendimento ou em via pública sem razões determinadas.

O Ceará é o primeiro estado a emitir um documento como a Cartilha de Orientação às Famílias em Luto, que ajuda no trabalho realizado pela SVO. O evento contou também com palestra sobre a importância do equipamento e uma mesa de diálogos sobre amor, luto e comunicação assertiva.