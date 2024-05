Operação cumpre 130 mandados contra grupo criminoso com atuação no Cariri e Sertão dos Inhamuns

As buscas, apreensões e prisões no Ceará são realizadas nos municípios do Cariri e Sertão dos Inhamuns, mas também em outros oito estados do País

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 22, uma operação para prender suspeitos de integrar grupos criminosos com atuação no Cariri e Sertão dos Inhamuns. A ofensiva nomeada de “Operação Rigore” cumpre 62 mandados de prisão preventiva e 68 mandados de busca e apreensão, totalizando 130 decisões judiciais. Às 6 horas da manhã, pelo menos 20 pessoas já haviam sido capturadas.

A ação é realizada nos municípios de Juazeiro do Norte, Barbalha, Caririaçu, Assaré, Várzea Alegre, Tauá, Horizonte, Pacatuba, Maranguape, Maracanaú e Fortaleza. As diligências também acontecem em outros oito estados: Pernambuco, Maranhão, Piauí, Paraná, Goiás, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e São Paulo.

A operação é coordenada pela Delegacia Regional de Juazeiro do Norte por meio do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas. Além disso, as diligências também contam com o apoio do Departamento de Polícia Judiciário do Interior Sul (DPI-Sul), do Núcleo Avançado de Inteligência (DIP).