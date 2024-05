Ceará tem evolução de professores efetivos, mas temporários ainda são grande maioria

O Ceará registrou evolução na contratação de professores efetivos na rede pública de ensino em dez anos, de 2013 a 2023. No entanto, professores temporários ainda são a grande maioria atuando na rede pública do Estado no ano passado. As informações são de um levantamento do Todos pela Educação publicado no último dia 25 de abril.

O estudo revelou que o Estado possui 57% de docentes temporários contratados contra 41% de profissionais efetivos. Foram 10,9 mil professores temporários e 7,9 mil docentes concursados na rede no ano passado.

Em dez anos, foi registrada a evolução na contratação de efetivos em 27% e a redução de 18% de professores temporários. O cenário saiu de 6,2 mil docentes efetivos em 2013 para 7,9 mil no ano passado. Já os temporários, foram de 13 mil para 10 mil no mesmo período.