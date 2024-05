Frente fria deve avançar sobre o RS e gera alerta

Chuvas e cheias têm afetado o Rio Grande do Sul desde o início do mês de maio Crédito: Fotos Divulgação/Jonathas Costa

Nos próximos dias, o estado do Rio Grande do Sul pode enfrentar uma frente fria. É o que prevê o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu um alerta, antevendo uma significativa queda de temperatura e o aumento do risco de eventos geológicos. De acordo com o Inmet, a mudança no clima começará já na segunda-feira, 13, com uma tarde fria e os termômetros marcando máximas de apenas 13ºC. Na terça-feira, 14, a temperatura amanhecerá entre 3ºC e 4ºC, indicando um início de dia bastante gelado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A maior queda de temperatura está prevista para quinta-feira, 15, quando o ar frio e seco se intensificará, resultando em mínimas na serra que podem chegar a oscilar entre 0°C e 1°C. Nesse dia, há também a possibilidade de formação de geada moderada e forte em alguns pontos.