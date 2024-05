Jô fala sobre prisão e afirma: “Sou uma pessoa correta”

Jô foi preso na última segunda-feira e foi reintegrado ao elenco do Amazonas FC, que é comandado pelo técnico Adilson Baptista

O centroavante Jô, do Amazonas, concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (8) e falou sobre a sua prisão. De forma categórica, ele disse que não deve pensão alimentícia e afirmou que está com as contas em dia.

“Deixar claro aqui que o problema que aconteceu não foi falta de pagamento de pensão mensal. E sim foi uma correção de um ajuste de pensão. A pensão é paga todo mês corretamente, mas houve um ajuste, uma correção no qual isso aí também a gente já acabou quitando. Não foi a falta de pagamento que causou tudo aquilo, foi uma correção de ajuste da pensão”, afirmou, antes de completar: