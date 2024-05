Ceará oferta bolsas a estudantes e professores para incentivar estudo da Matemática

O programa de bolsas de monitoria Elas na Matemática será voltado apenas para alunas, com o intuito de promover equidade de gênero na área de exatas. Serão repassados R$ 200 mensais, de agosto a dezembro, para as estudantes que mais se destacam de 267 escolas.

Para driblar a defasagem no aprendizado da Matemática no Ensino Médio, o Governo do Ceará lançou nesta quarta-feira, 8, uma estratégia de incentivo a professores e alunos. O projeto Mais Aprendizagem Matemática contará com bolsas de monitoria para 500 estudantes e bolsa para 30 docentes que coordenarão clubes de estudo da matéria.

CLIQUE AQUI para seguir o novo canal com as últimas Notícias do O POVO no WhatsApp

Mais Aprendizagem Matemática: Ceará promove criação de clubes de estudo

Já os 30 Clubes de Matemática formados por docentes serão divididos entre as regionais de educação do Estado, com um professor coordenador em cada um deles. Este coordenador receberá R$ 1.330 mensalmente para tocar as atividades do clube.