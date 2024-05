Famílias descobrem a diversidade da Caatinga em evento comemorativo

Exposição tinha espécies empalhadas e conservadas, além de posters sobre a diversidade da Caatinga Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

Quando Gabriela Oliveira, 8 anos, viu as cobras conservadas em formol na exposição do Dia Nacional da Caatinga, no Parque do Cocó, a vontade foi de chorar. "Elas não mereciam isso!", lamentou. Para o choro acalmar, foi necessário explicar que elas provavelmente foram encontradas mortas e agora podem ser estudadas para ajudar a conhecer e a proteger outras cobras. Depois, a menina viu besouros, grilos e borboletas expostos e o rosto alumiou: "Eu também coleciono borboletas! E uma libélula!" Pronto, identificou-se e desandou a admirar a fauna da Caatinga com tranquilidade, descobrindo novos bichos e plantas da terra natal. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Organizado pela Associação Caatinga em parceria com a Seara da Ciência da Universidade Federal do Ceará (UFC), o evento de domingo, 28, promoveu a diversidade invisibilizada da Caatinga, bioma 100% brasileiro.

Dezenas de adultos e crianças visitaram o espaço para descobrir as maravilhas da mata branca (significado do nome Caatinga, em tupi-guarani) e se sensibilizar, assim como Gabriela, sobre a importância da preservação do bioma. A maioria dos visitantes desconhecia as espécies de fauna e flora da floresta, imaginando que o bioma era representado apenas por árvores secas e “mortas”. Na verdade, explica Marília Nascimento, coordenadora de programas da Associação Caatinga, nos períodos de seca, as árvores desfazem-se das folhas para evitar a perda de água, descansando até a quadra chuvosa para voltar a esverdear.

As milhares de espécies de animais catingueiros também compartilham estratégias de sobrevivência variadas. “A Caatinga tem uma capacidade de adaptação incrível”, reforça Marília. “A origem do nome e essa capacidade de resiliência transparece totalmente no nosso jeito sertanejo, cearense, de ser. Que busca sempre adaptações, soluções, para que a gente consiga viver bem e com harmonia.” FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 28-04-2024:Dia da Caatinga. (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo) Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 28-04-2024:Dia da Caatinga. (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo) Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 28-04-2024:Dia da Caatinga. (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo) Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 28-04-2024:Dia da Caatinga. (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo) Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo Por meio da exposição, os moradores do meio urbano puderam ter talvez o primeiro contato com a verdadeira imagem da Caatinga, desde o sertão até a serra. Além das espécies empalhadas e conservadas admiradas por Gabriela e a irmã, Isabela, 8, as meninas também tiveram acesso a informações sobre o ciclo de água no bioma, as espécies endêmicas e os fatores que ameaçam a preservação da Caatinga, como a crise climática, o desmatamento e a caça de animais silvestres. “A gente achou muito legal, porque além de aprender, a gente conhece e preserva mais a natureza da Caatinga”, diz Pedro Soares, 10 anos, outro visitante da exposição. Natural do Rio de Janeiro, Pedro mora em Fortaleza há seis anos e já começou a estudar sobre o bioma na escola. Mesmo assim, acreditava que a Caatinga era apenas seca.