Retificação de nome e gênero: Defensoria realiza mutirão para pessoas trans

Conforme a DPCE, quem não tem acesso à Internet ou apresenta dificuldades na digitalização e envio da documentação exigida deve procurar as instituições parceiras do Transforma (ver lista abaixo), que este ano acontece em oito cidades de forma simultânea:

Após a abertura do processo, o requerente deve esperar a entrega dos novos documentos no dia 25 de junho de forma presencial.

Cearenses trans e travestis poderão mudar seus nomes e gênero nas certidões de nascimento gratuitamente com ajuda da Defensoria Pública do Ceará (DPCE) a partir do dia 14 de maio. O processo de retificação por meio do mutirão Transforma acontece exclusivamente online através do site da Defensoria . As inscrições seguem até o dia 28 de maio.

Esta é a terceira edição do Transforma. As duas anteriores foram em 2022 e 2023, com um total de 385 homens e mulheres trans e travestis atendidos. Além dos mutirões, 935 pessoas em busca de retificar o nome foram atendias pela Defensoria do Ceará, sendo 301 no ano passado.

A DPCE conta com o apoio da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado, a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Ceará (Arpen-CE) e o Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil no Ceará (IEPTB).

Retificação da certidão: mutirão presencial no Ceará

A Defensoria Pública do Ceará conta com os seguintes parceiros para o mutirão Transforma:

Associação Cearense de Diversidade e Inclusão (Acedi)

Associação Jaguaribana de Apoio LGBTQIAP+

Associação de Travestis e Mulheres Transexuais do Ceará (Atrac)

Casa da Diversidade Cristiane Lima

Centro de Referência LGBT Janaína Dutra

União Nacional LGBT

Mães da Resistência

Centro Estadual de Referência LGBT Thina Rodrigues

Secretaria dos Direitos Humanos e da Assistência Social de Sobral

Instituto Brasileiro de Transmasculinidades (Ibrat)

Conselho Municipal LGBT de Limoeiro do Norte

Centro de Referência e Atendimento à Mulher de Limoeiro do Norte (Cram)

Conselho Municipal LGBT de Russas

Núcleo de Diversidade e Gênero de Juazeiro do Norte (NUDG)

Mutirão de retificação: quem pode participar

A Defensoria Pública lembra que o mutirão é para retificação de documentos de forma administrativa, ou seja, sem a necessidade de um processo na Justiça.

De acordo com a legislação brasileira, crianças, adolescentes e pessoas não binárias só podem mudar de nome e gênero por meio de decisão judicial. Por isso, esses casos serão encaminhados para o Núcleo de Direitos Humanos e Ações Coletivas (NDHAC) da DPCE, que tem atuação diária nessas situações.

Outro ponto importante e necessário é a regularidade da situação eleitoral. Para mudança de nome e gênero na certidão de nascimento é necessário estar com o título de eleitor regular, sem pendências com a Justiça eleitoral. Neste ano o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), oferece o serviço para regularização do título até o prazo de 8 de maio, devido ao calendário eleitoral.