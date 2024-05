Projeto Pipa: Defensoria Pública inaugura sala de atendimento na sede do Iprede

A Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE), em uma cooperação com o Instituto Primeira Infância (Iprede), lançou nesta segunda-feira, 22, o projeto Pipa, que tem como principal objetivo um atendimento exclusivo e diferenciado para crianças e adolescentes de até 17 anos com neurodivergência e seus familiares.

Com o lançamento do projeto, a Defensoria passa a ter uma sala de atendimento na sede do Iprede em Fortaleza. Três vezes por semana, defensores públicos vão até o local para trabalhar na garantia de direitos nas áreas de saúde, educação, pensão alimentícia e guarda, além do combate à violência, bullying, cyberbullying, preconceito e descriminação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

E além dos atendimentos, os familiares de crianças e adolescentes que já são atendidos pelo Iprede serão contempladas com ações educativas. O atendimento se realizarão em espaços adaptados para o público com neurodivergência.