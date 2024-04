Cratera de 6 metros no Antônio Bezerra completa um mês

Apesar da obra ter sido concluída em janeiro, no dia 26 de fevereiro, segundo moradores, a cratera de cerca de 6 metros se abriu. José Antônio Viana Rocha, morador do local, diz que a Ambiental Ceará solicitou que ele e sua família se retirassem de casa, para a realização de uma nova obra na rua.

Moradores do bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza, denunciam que a cratera que se abriu na rua Dr. Manuel Soares segue aberta há mais de um mês. O buraco surgiu após deslizamento em local de obra realizada pela Ambiental Ceará entre novembro de 2023 e janeiro de 2024.

Ainda de acordo com José Antônio, a Ambiental Ceará se recusava a dar um laudo sobre a situação do imovel, para que pudesse então se retirar para um hotel. Após insistência dele em conseguir o documento, a empresa contratou um engenheiro que emitiu o laudo para o morador. O medo, relata, era se retirar do imovel sem garantias para compra de outra casa pela Ambiental Ceará, em caso de desabamento e interdição total.

A cratera no local se abriu após a tubulação de esgoto apresentar vazamento. Ao O POVO em fevereiro, o morador Roberto Macedo, de 45 anos, relatou que estava em casa quando ouviu o estrondo. Ao sair do imóvel, ele e os vizinhos viram que o buraco havia se formado no meio da rua e, conforme a água da rua escorria, o tamanho aumentava.

Segundo José Antônio, em novembro de 2023 uma equipe realizou vistoria na rua, dentro de um caixa coletora, e foi constatado que havia uma fuga de esgoto.

O problema ocasionou um vazamento subterrâneo na rede de esgoto que estava causando uma cratera por baixo da rua. Após a vistoria, a Ambiental Ceará realizou obra, e interditou as ruas que dão acesso à Dr. Manuel Soares.

Durante a realização do reparo, os moradores foram retirados de suas casas devido ao risco de desabamento, e permaneceram em um hotel na Praia de Iracema durante o período da obra. José Antônio diz que foi um período difícil “muitos transtornos tanto as pessoas que foram retiradas das suas casas como pra gente aqui no final da rua”.

José Antônio conta que saiu da sua casa e que, no momento, está em um hotel, com estadia e custos pagos pela Ambiental Ceará. Mas conta que só foi após ter atendida a reivindicação de a companhia cubrir outros custos além da estadia.

O POVO procurou a Ambiental Ceará, que informou como resposta que a previsão para conclusão do serviços seja concluída em 30 dias. Ainda segundo a companhia, o local se encontra devidamente sinalizado para quem transita pelo local.