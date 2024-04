Chuvas de março ficam dentro da média no Ceará

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 26-02-2024: Chuva. (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo) Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

Entre os 184 municípios, 109 tiveram um nível de chuvas compatível com a média histórica para o mês e 75 ainda não chegaram à quantidade esperada. Em fevereiro, 177 municípios receberam precipitações suficientes para chegar à média. Chuvas de fevereiro Registrado: 230,5 mm

Média histórica: 121,3 mm

Desvio: 90% acima da média