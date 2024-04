Pelo menos 5 fugas foram registradas no sistema penitenciário do Ceará em 2024

Pelo menos cinco fugas foram registradas no sistema penitenciário do Ceará neste ano Crédito: AURÉLIO ALVES

Pelo menos cinco fugas foram registradas no sistema penitenciário do Ceará neste ano. O levantamento é do O POVO, baseado em matérias publicadas. A mais recente aconteceu na madrugada deste domingo, 17, onde sete detentos fugiram da Unidade Prisional Professor José Sobreira de Amorim, em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Em janeiro, dois casos foram registrados. No dia 15, quatro presos fugiram da Unidade Prisional Professor Olavo Oliveira (UPPOO II) em Itaitinga, na RMF. Os internos haviam utilizado uma corda para escalar uma muralha e fugir da unidade prisional. Eles foram recapturados no dia seguinte. No dia 21 de janeiro, outra fuga foi registrada no Estado. Cinco detentos fugiram da Unidade Prisional Francisco Hélio Viana de Araújo (UP), em Pacatuba, também na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Os fugitivos foram recapturados em menos de 24 horas.