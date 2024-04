Polícia captura suspeito de matar três pessoas em ataques armados nos EUA

Um suspeito "extremamente perigoso" foi preso após supostamente matar três membros de sua família em dois ataques a tiros, indicou a polícia do estado americano de Nova Jersey neste sábado (16), após um esforço de várias horas para detê-lo.

Andre Gordon, de 26 anos, "se entregou pacificamente", afirmou a porta-voz do Departamento de Polícia de Trenton, Lisette Rios, à AFP, após uma trilha de violência que levou a toques de recolher em dois estados.

As autoridades disseram que Gordon, que acreditam ser um morador de rua, começou o dia roubando um carro em Trenton antes de dirigir cerca de 65 km até uma casa no subúrbio de Levittown, ao norte de Filadélfia, no estado vizinho da Pensilvânia.