Cinco crianças morrem em queda de raio em escola na RDCongo

Cinco crianças morreram, e outras dez ficaram feridas nesta terça-feira (12), quando um raio atingiu sua escola em Ituri, no nordeste da República Democrática do Congo, informaram as autoridades locais.

Por volta das 9h, enquanto chovia, uma escola de ensino fundamental "foi atingida por um raio enquanto as crianças limpavam sua sala de aula" na aldeia de Bukiringi, disse à AFP Roger Adirodu, chefe da entidade administrativa que engloba esta localidade no território de Irumu.

"Cinco estudantes - duas meninas e três meninos - morreram na hora", afirmou, acrescentando que outros 13 ficaram feridos e foram hospitalizados.