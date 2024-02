Setor de achados e perdidos do Metrofor apresenta aumento de 95% no resgate de objetos

Os objetos esquecidos por passageiros no transporte público sobre trilhos são levados para a estação Chico da Silva, no Centro

De acordo com a empresa, entre os meses de janeiro a dezembro de 2023, 164 pessoas foram até a estação Chico da Silva, no Centro — onde fica a sala de entrega aos passageiros — para recuperar seus pertences. Em 2022, o número chegou a 84 pessoas.

O setor de Achados e Perdidos da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) apresentou aumento de 95% nos resgates de pertences esquecidos nos trens e estações do transporte público sobre trilhos.

Ao todo, 1.022 objetos foram esquecidos em 2023, sendo 570 objetos e 452 documentos ou cartões de banco e o número de itens recuperados corresponde a 16% do total. Os objetos e documentos esquecidos tem o prazo máximo de três meses de permanência no setor de Achados e Perdidos do Metrofor.

Se por ventura, completarem três meses e o dono não buscar seus pertences, eles são enviados a locais distintos. No caso de documentos e cartões, eles são entregues aos Correios, que mantém em uma central de entrega, e os objetos são doados para uma instituição filantrópica.

Serviço

Atendimento ao público na estação Chico da Silva

Para resgatar os objetos perdidos, o público pode procurar o atendimento oferecido na Estação Central Chico da Silva de segunda a sexta, das 9 às 12 horas e das 14 às 17 horas.

Antes de retirar o objeto, é necessário comprovar o pertencimento fazendo uma descrição do objeto e em que circunstâncias ela foi perdida ( data, hora e local) ou apresentando documentos.

Estação Chico da Silva



Endereço: Rua Padre Mororó, 405

Entrada em frente ao Cemitério São João Batista