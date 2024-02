Ceará teve mais de 8.4 mil pessoas pré-selecionadas no Prouni

O estado do Ceará teve 8.471 estudantes pré-selecionados na primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni), segundo levantamento do Ministério da Educação (MEC). O Programa registrou 44.674 inscritos e 79.050 inscrições no Estado. Lembrando que cada candidato podia escolher até dois cursos para concorrer às 9.344 bolsas ofertadas no Estado.

De acordo com o balanço, dos inscritos cearenses, as mulheres representaram a maioria, 64% (28.715) e os homens 36% (15.959). No que tange a faixa etária, os inscritos entre 19 e 20 anos são a maioria, totalizando 20.396. Já os inscritos entre 21 e 30 anos totalizam 10.976.

Os selecionados para a primeira chamada devem entregar a documentação na instituição de ensino superior na qual foi pré-aprovado até o dia 20 de fevereiro. O resultado dessa primeira chamada ocorre até o dia 23 de fevereiro.