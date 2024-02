Hospital em São Paulo realiza o primeiro simpósio sobre craniossinostose no Brasil

Evento, que será realizado em março, busca chamar a atenção para as dificuldades na jornada de familiares e pacientes com Síndrome de Apert

Nos dias 14 e 15 de março o Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo (HRAC-USP), localizado em Bauru, vai realizar o primeiro simpósio sobre craniossinostose sindrômica do Brasil. Momento será aberto para diversos públicos, incluindo estudantes e especialistas, e inscrições são pagas, sendo realizadas por meio do site do evento.

Conferência busca "promover um intercâmbio entre profissionais de diferentes especialidades para dar visibilidade a síndrome", que é caracterizada pelo fechamento precoce das suturas do crânio do bebê. Condição do tipo afeta "um a cada 2.500 nascimentos em todo o mundo".

Para realizar evento, o hospital fez parceria com especialistas do Boston Children’s Hospital (BCH), centro médico pediátrico referência dos Estados Unidos (EUA). Na ocasião, serão discutidas ainda questões como o impacto da doença sobre famílias e pacientes no Brasil e a dificuldade de diagnóstico e tratamento.