Campanha da Fraternidade 2024 debate o fim da polarização e a intolerância

Em Fortaleza , para dar início às programações da CF, um evento de lançamento foi realizado no Centro de Pastoral "Maria, Mãe da Igreja", localizado no bairro Centro. Na ocasião, o arcebispo da Capital cearense, dom Gregório Paixão, declarou que o tema da Campanha deste ano é de fundamental importância no atual contexto do País e mundial.

Descrevendo a sociedade como “adoecida”, a Campanha ainda lista sintomas maléficos que devem ser combatidos. Entre eles estão: as redes sociais como espaço para mensagens discriminatórias e abusivas; famílias divididas por conflitos ideológicos; crimes como racismo, feminicídio e assédio; a aversão do outro e a crise do hiperindividualismo.

“Nós desejamos dialogar com o universo político, com a grande sociedade, além de estar presente com esse tema dos ambientes escolares e universitários. Queremos também, principalmente, envolver [o tema] na vida de toda a igreja, de todos os cristãos”, concluiu o arcebispo de Fortaleza.

Para a abertura da Campanha da Fraternidade, o Papa Francisco emitiu sua tradicional mensagem desejando que a ação auxilie as pessoas e comunidades do Brasil. Ele convidou os fiéis a “construir uma verdadeira fraternidade universal que favoreça a nossa vida em sociedade e a nossa sobrevivência sobre a Terra, nossa Casa Comum, sem jamais perdermos de vista o Céu, onde o Pai nos acolherá a todos como seus filhos e filhas”.

Confira a carta do Papa Francisco na íntegra:

Queridos irmãos e irmãs do Brasil,

Ao iniciarmos, com jejum, penitência e oração, a caminhada quaresmal, uno-me aos meus irmãos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil num hino de ação de graças ao Altíssimo pelos 60 anos da Campanha da Fraternidade, um itinerário de conversão que une fé e vida, espiritualidade e compromisso fraterno, amor a Deus e amor ao próximo, especialmente àquele mais fragilizado e necessitado de atenção. Este percurso é proposto cada ano à Igreja no Brasil e a todas as pessoas de boa vontade desta querida nação.

Neste ano, com o tema "Fraternidade e Amizade Social" e o lema "Vós sois todos irmãos e irmãs" (cf. Mt 23, 8), os bispos do Brasil convidam todo o povo brasileiro a trilhar, durante a Quaresma, um caminho de conversão baseado na Carta Encíclica Fratelli tutti, que assinei em Assis, no dia 3 de outubro de 2020, véspera da memória litúrgica de São Francisco.

Como irmãos e irmãs, somos convidados a construir uma verdadeira fraternidade universal que favoreça a nossa vida em sociedade e a nossa sobrevivência sobre a Terra, nossa Casa Comum, sem jamais perdermos de vista o Céu, onde o Pai nos acolherá a todos como seus filhos e filhas.

Infelizmente, ainda vemos no mundo muitas sombras, sinais do fechamento em si mesmo. Por isso, lembro da necessidade de alargar os nossos círculos para chegarmos aqueles que, espontaneamente, não sentimos como parte do nosso mundo de interesses (cf. FT 97), de estender o nosso amor a "todo ser vivo" (FT 59), vencendo fronteiras e superando "as barreiras da geografia e do espaço" (FT 1).

Desejo que a Igreja no Brasil obtenha bons frutos nesse caminho quaresmal e faço votos que a Campanha da Fraternidade, uma vez mais, auxilie às pessoas e comunidades dessa querida nação no seu processo de conversão ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, superando toda divisão, indiferença, ódio e violência.

Confiando estes votos aos cuidados de Nossa Senhora Aparecida, e como penhor de abundantes graças celestes, concedo de bom grado a todos os filhos e filhas da querida nação brasileira, de modo especial àqueles que se empenham pela fraternidade universal, a Bênção Apostólica, pedindo que continuem a rezar por mim.

Roma, São João de Latrão, 25 de janeiro de 2024, festa litúrgica da conversão de São Paulo Apóstolo.