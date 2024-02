Sobral: dupla suspeita de roubar moto é presa em flagrante

Ambos pilotavam o veículo, que havia sido roubado no sábado, 10, quando foram autuados em flagrante. O item já foi devolvido ao proprietário

Crédito: Tiago Stille/Governo do Ceará

Dois homens suspeitos de envolvimento no roubo de uma motocicleta foram presos, neste domingo, 11, em Sobral. Ambos pilotavam o veículo, que havia sido roubado no sábado, 10, quando foram autuados em flagrante. O item já foi devolvido ao proprietário.

A dupla era composta por um homem, de 24 anos, com antecedentes criminais por posse ou porte ilegal de arma. Já o outro homem, de 18 anos, possuía registros de atos infracionais análogos aos crimes de ameaça, estupro de vulnerável, receptação e roubo a pessoa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada após a moto ter sido identificada em uma avenida de Sobral. Os policiais confirmaram que o veículo era o mesmo que havia sido levado na noite anterior e que os dois homens que o pilotavam contavam com as mesmas características atribuídas aos assaltantes.