Fortaleza: Suspeitos de fraudar cartões de crédito são presos em hotel de luxo

A investigação foi realizada por meio da Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur), do Departamento de Polícia Judiciária Especializada (DPJE), do Departamento de Inteligência Policial e do 2º Distrito Policial.

Conforme a Polícia Civil, vítimas do Ceará e de vários estados do Nordeste foram alvos dos criminosos, que clonavam os cartões.

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) desarticulou um esquema de fraudes de cartões de crédito . Dois homens de 39 e 25 anos foram presos em um hotel de luxo no bairro Meireles, em Fortaleza, nessa quinta-feira, 8.

De acordo com a PC-CE, com os suspeitos foram apreendidos mais de 40 cartões de crédito, 25 maquinetas, seis aparelhos celulares, réguas copiadoras de dados de cartões de crédito, material usado para prática de delitos de fraude por meio cibernético.

Conforme o órgão, a ação faz parte do esforço do Governo do Ceará no combate a grupos criminosos atuantes no Estado.