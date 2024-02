MPCE recomenda que escolas públicas e privadas proíbam o uso de celular em sala de aula

A 2ª Promotoria de Justiça de Fortaleza fixou o prazo de 30 dias para que as Secretarias de Educação, o Sinepe/CE e a Acepeme informem as medidas adotadas para seguir a recomendação

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) recomendou que escolas públicas e particulares orientem os diretores das unidades de ensino para impedir o uso de aparelhos celulares e outros equipamentos semelhantes durante as aulas. Nessa terça-feira, 6, órgão fez a recomendação à Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc), à Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza (SME) e aos representantes de escolas particulares.

Recomendação foi enviada ao Sindicato dos Estabelecimentos de Educação e Ensino da Livre Iniciativa do Estado do Ceará (Sinepe/CE), bem como para a Associação Cearense de Pequenas e Médias Escolas (Acepeme), para conhecimento e compartilhamento com as unidades escolares.