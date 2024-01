Governo assina ordem de serviço para duplicação da BR-116 em fevereiro

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou, durante live nesta quarta-feira, 24, que assinará a ordem de serviço para duplicação da BR-116, no trecho entre Pacajus e Chorozinho. O documento será assinado na próxima terça-feira, 6 de fevereiro. É a maior rodovia do País, que vai de Fortaleza até Rio Grande do Sul.

