Plano de contingência para impactos do El Niño no Ceará é apresentado

O plano de contingência para os impactos do El Niño no Ceará foi apresentado e discutido nesta quarta-feira, 3, no Palácio da Abolição, em Fortaleza. A reunião contou com a presença do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), e demais representantes de órgãos estaduais responsáveis pela elaboração do documento, que tinha previsão para ser entregue em dezembro passado.

Com o fenômeno de superaquecimento do oceano Pacífico, a probabilidade de chuvas abaixo da média aumenta. Na reunião, o chefe do Executivo apontou a importância da criação do plano para garantir a segurança hídrica dos cearenses nos próximos anos.